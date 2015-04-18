中国房地产：3月70个大中城市新建住宅售价同比跌6.1%，环比降0.1%

中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，3月70个大中城市新建住宅销售价格同比下跌6.1%，为连续七个月下跌。
从环比看，3月新建住宅销售价格较上月跌0.1%，连续第11个月下滑，但跌幅缩窄。
重点城市看，北京与上海3月新建住宅销售价格指数分别同比下降3.7%和5.0%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况： （重点城市表格见 (报道全文)）
2015年 同比(%) 环比(%)
3月 -6.1 -0.1
2月 -5.7 -0.4
1月 -5.1 -0.4
2014年 同比(%) 环比(%)
12月 -4.3 -0.3
11月 -3.7 -0.5
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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