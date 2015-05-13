中国数据：4月粗钢产量同比降0.7%，发电量同比增长1%--国家统计局

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月13日 - 中国国家统计局周三公布，4月粗钢产量为6,891万吨，同比下降0.7%。4月发电量为4,450亿千瓦时，同比增长1%。
统计局数据显示，中国4月原油加工量4,313万吨，同比增长6.9%。天然原油产量同比增加2.8%，至1,750万吨，天然气产量则同比下降2.9%至94亿立方米。
4月原煤产量下降7.4%至2.98亿吨。（完）
更多细节，点选国家统计局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。