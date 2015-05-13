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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 13:53 BJT

中国数据：4月原油加工量同比增6.9%。原油产量增2.8%--国家统计局

路透北京5月13日 - 中国国家统计局周三公布，4月粗钢产量为6,891万吨，同比下降0.7%。4月发电量为4,450亿千瓦时，同比增长1%。

统计局数据显示，中国4月原油加工量4,313万吨，同比增长6.9%。天然原油产量同比增加2.8%，至1,750万吨，天然气产量则同比下降2.9%至94亿立方米。

4月原煤产量下降7.4%至2.98亿吨。（完）

更多细节，点选国家统计局网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)

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