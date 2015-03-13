BRIEF-AFG Arbonia Forster Holding says chairman of board of directors not to stand for re-election

BRIEF-Valiant Holding: purchase offer for Triba shares approved by Triba shareholders
* VALIANT'S PUBLIC PURCHASE OFFER FOR THE SHARES OF TRIBA PARTNER BANK AG IS APPROVED BY THE SHAREHOLDERS OF TRIBA
March 13 AFG Arbonia Forster Holding AG :
* Rudolf Graf, chairman of board of directors has informed board of directors that he will no longer be available for re-election at coming annual general meeting Source text: bit.ly/1AsGk6A Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* VALIANT'S PUBLIC PURCHASE OFFER FOR THE SHARES OF TRIBA PARTNER BANK AG IS APPROVED BY THE SHAREHOLDERS OF TRIBA
* DANIEL SUTER TAKES ON ROLE OF CHAIRMAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* PLANS TO CARRY OUT ORDINARY CAPITAL INCREASE IN THE PERIOD FROM MAY 15, 2017 TO JUNE 9, 2017