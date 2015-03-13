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瑞士市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 14:12 BJT

BRIEF-AFG Arbonia Forster Holding says chairman of board of directors not to stand for re-election

March 13 AFG Arbonia Forster Holding AG :

* Rudolf Graf, chairman of board of directors has informed board of directors that he will no longer be available for re-election at coming annual general meeting Source text: bit.ly/1AsGk6A Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
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