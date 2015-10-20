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公司新闻(英文) | 2015年 10月 20日 星期二 16:09 BJT

BRIEF-Alent says effective date of scheme for Platform deal on Dec. 1

Oct 20 Alent Plc :

* Effective date of scheme is expected to be on Dec. 1, 2015

* Cash consideration due to Alent shareholders will be paid on Dec. 7, 2015 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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