BRIEF-Alent says effective date of scheme for Platform deal on Dec. 1

BRIEF-SMITHFIELD FOODS ANNOUNCES PLANS TO REFINANCE EXISTING BANK CREDIT FACILITIES
* SMITHFIELD FOODS ANNOUNCES PLANS TO REFINANCE EXISTING BANK CREDIT FACILITIES
Oct 20 Alent Plc :
* Effective date of scheme is expected to be on Dec. 1, 2015
* Cash consideration due to Alent shareholders will be paid on Dec. 7, 2015 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)
* SMITHFIELD FOODS ANNOUNCES PLANS TO REFINANCE EXISTING BANK CREDIT FACILITIES
* QTRLY NET INTEREST INCOME $9.4 MILLION VERSUS $8.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:
* ARROW REPORTS RECORD NET INCOME FOR 2016, CONTINUED STRONG LOAN GROWTH