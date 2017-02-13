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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:21 BJT

BRIEF-Senior Secured Lender agrees to extend maturity of Gevo's 2017 notes from March 15, 2017 to June 23, 2017

Feb 13 Senior Secured Floating Rate Loan Fund

* Senior Secured Lender agrees to extend maturity of Gevo's 2017 notes from March 15, 2017 to June 23, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:
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