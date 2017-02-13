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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:22 BJT

BRIEF-Aldeyra Therapeutics Inc proposes public offering of common stock

Feb 13 Aldeyra Therapeutics Inc

* Aldeyra Therapeutics Inc proposes public offering of common stock Source text for Eikon: Further company coverage:
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