版本:
中国
公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:18 BJT

BRIEF-Transenterix says has begun clinical use of senhance obotic surgical system

Feb 13 Transenterix Inc

* Transenterix inc - company has successfully begun clinical use of senhance robotic surgical system in france as part of its clinical leadership program Source text for Eikon: Further company coverage:
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 公司新闻(英文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐