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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:14 BJT

BRIEF-Gevo says senior secured lender agrees to extend maturity of 2017 notes to June 23

Feb 13 Gevo Inc

* Gevo inc - senior secured lender agrees to extend maturity of 2017 notes from march 15, 2017 to june 23, 2017

* Gevo inc - has agreed to pay whitebox 15% of net proceeds from its next underwritten public offering, completed prior to june 23, 2017

* Gevo inc - as of december 31, 2016, the aggregate amount of the outstanding principal relating to the 2017 notes was $26.1 million Source text for Eikon: Further company coverage:
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