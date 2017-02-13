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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:31 BJT

BRIEF-Douglas Dynamics converts existing senior secured term loan facilities

Feb 13 Douglas Dynamics Inc

* Douglas Dynamics says converted existing senior secured term loan facilities into consolidated senior secured term loan facility of $315.5 million Source text for Eikon: Further company coverage:
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