版本:
中国
公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:23 BJT

BRIEF-Exco Technologies Ltd announces normal course issuer bid

Feb 13 Exco Technologies Ltd

* Exco Technologies Limited announces normal course issuer bid

* Exco Technologies Ltd says has right to purchase for cancellation, from February 16, 2017 to February 15, 2018, a maximum of 1 million common shares Source text for Eikon: Further company coverage:
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 公司新闻(英文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐