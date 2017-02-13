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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:42 BJT

BRIEF-Mammoth Energy says board approved further expansion of 57,500 hydraulic horsepower and associated equipment

Feb 13 Mammoth Energy Services Inc

* Board of directors approved a further expansion of 57,500 hydraulic horsepower (hhp) and associated equipment

* The approved further expansion will increase total capacity to nearly 300,000 hhp or 6 high pressure fleets

* New capacity announced today is expected to be delivered by end of june 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:
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