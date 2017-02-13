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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:59 BJT

BRIEF-Frequency Electronics says voluntarily terminated credit deal between co, JPMorgan Chase Bank to save fees, expenses associated with maintaining facility

Feb 13 Frequency Electronics Inc

* Frequency Electronics - Voluntarily terminated credit deal between co, JPMorgan Chase Bank to save fees, expenses associated with maintaining facility

* Frequency Electronics - Termination effective as of Feb 7; at time of termination, there were no borrowings outstanding under $25 million credit facility

* Did not incur an early termination fee as a result of termination - SEC Filing Source text: [bit.ly/2ld4HJ3] Further company coverage:
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