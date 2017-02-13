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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:00 BJT

BRIEF-Wabash National sees FY2017 revenue of $1.6 bln-$1.7 bln - SEC Filing

Feb 13 Wabash National Corp

* Sees FY 2017 revenue of $1.6 billion to $1.7 billion - SEC filing

* Sees FY 2017 capex of $30 million to $40 million

* FY2017 revenue view $1.67 billion -- Thomson Reuters I/B/E/S Source text: [bit.ly/2kpXcKY] Further company coverage:
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