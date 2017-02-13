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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:18 BJT

BRIEF-Capital World Investors reports a 7 pct passive stake in Square as of Dec 30 - SEC Filing

Feb 13 Square Inc

* Capital World Investors reports a 7 percent passive stake in Square Inc as of Dec 30, 2016 - SEC Filing Source text: [bit.ly/2kMDv32] Further company coverage:
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