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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:23 BJT

BRIEF-Jeff Lawson reports 13 pct passive stake in Twilio as on Dec 31 - SEC Filing

Feb 13 Twilio Inc

* Jeff Lawson reports 13 percent passive stake in Twilio Inc as on December 31, 2016 - SEC Filing Source text: [bit.ly/2ld6TQG] Further company coverage:
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