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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:29 BJT

BRIEF-Apache declares cash dividend on common shares

Feb 13 Apache Corp

* Apache Corp - Dividend on common shares is payable May 22, 2017, to stockholders of record on April 21, 2017, at a rate of 25 cents per share Source text for Eikon: Further company coverage:
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