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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:40 BJT

BRIEF-Sutherland Asset Management Corp says on February 13, unit of co issued $75 million in aggregate principal amount of its 7.50% senior secured notes due 2022

Feb 13 Sutherland Asset Management Corp

* Sutherland Asset Management Corp says on February 13, unit of co issued $75 million in aggregate principal amount of its 7.50% senior secured notes due 2022 Source text for Eikon: (bit.ly/2lJC18r) Further company coverage:
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