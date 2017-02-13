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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:38 BJT

BRIEF-FIRST SOLAR SELECTED FOR 63MW KIDSTON SOLAR PROJECT IN AUSTRALIA

Feb 13 First Solar Inc

* WILL SUPPLY 63 MEGAWATTS DCOF ADVANCED THIN-FILM PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES TO KIDSTON PHASE ONE SOLAR PROJECT IN QUEENSLAND Source text for Eikon: Further company coverage:
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