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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 07:50 BJT

BRIEF-Gilead announces findings from new preclinical study evaluating novel class of HIV Capsid inhibitors

Feb 13 Gilead Sciences Inc :

* Gilead announces findings from new preclinical study evaluating novel class of HIV Capsid inhibitors

* Gilead Sciences - to evaluate selected development candidate in IND-enabling toxicology studies and begin phase 1 clinical trials in 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:
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