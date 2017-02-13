版本:
中国
公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:27 BJT

BRIEF-Amerco declares special cash dividend on its common stock of $1 per share

Feb 13 Amerco

* Amerco announces special cash dividend

* On feb 8, declared a special cash dividend on its common stock of $1.00 per share Source text for Eikon: Further company coverage:
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 公司新闻(英文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐