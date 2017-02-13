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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:44 BJT

BRIEF-Kapstone Paper and Packaging says price of all North America containerboard products will increase by $50 per ton

Feb 13 Kapstone Paper and Packaging Corp :

* Kapstone Paper and Packaging - effective with March 13, 2017 shipments, price of all North America containerboard products will increase by $50 per ton

* Kapstone Paper and Packaging - price for all corrugated boxes will increase by 10 percent, price for all corrugated sheets will increase by 12 percent Source text:(bit.ly/2l8SHZt) Further company coverage:
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