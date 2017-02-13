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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:47 BJT

BRIEF-Archer Daniels on Feb. 9 board approved an amendment to company's bylaws - SEC filing

Feb 13 Archer Daniels Midland Co

* Archer daniels midland co - on february 9, 2017, board approved an amendment to company's bylaws - sec filing

* Archer daniels midland-amendment provides that court of chancery of state of delaware will be sole and exclusive forum for derivative actions Source text: (bit.ly/2ld4Wni ) Further company coverage:
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