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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:43 BJT

BRIEF-TimesSquare Capital Management LLC reports 5.5 percent passive stake in Hibbett Sports Inc as of December 31, 2016 - SEC filing

Feb 13 Hibbett Sports Inc

* TimesSquare Capital Management LLC reports 5.5 percent passive stake in Hibbett Sports Inc as of December 31, 2016 - SEC filing Source text for Eikon: (bit.ly/2lJmtBr) Further company coverage:
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