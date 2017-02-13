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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:07 BJT

BRIEF-Capital Research Global Investors reports 7.5 pct passive stake in American International Group as of Dec 30

Feb 13 American International Group Inc

* Capital Research Global Investors reports 7.5 pct passive stake in American International Group as of Dec 30, 2016 Source text: [bit.ly/2lDnGxD] Further company coverage:
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