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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:09 BJT

BRIEF-Gluskin Sheff + Associates declares regular quarterly dividend of $0.25 and announces renewal of normal course issuer bid

Feb 13 Gluskin Sheff + Associates Inc

* Gluskin Sheff + Associates Inc. declares regular quarterly dividend of $0.25 and announces renewal of normal course issuer bid

* Gluskin Sheff + Associates - Co permitted to acquire maximum of 2.7 million common shares, being 10% of public float as of January 31 Source text for Eikon: Further company coverage:
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