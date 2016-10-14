Wells CEO says Board of Directors comfortable with current management team

Oct 14 Wells fargo & co cfo says
efficiency ratio to remain elevated
WELLS FARGO 'OFF CYCLE' INVESTOR DAY WILL BE IN MAY 2017, A YEAR
EARLIER THAN USUAL
'VERY EARLY' TO GIVE DOLLAR FIGURE FOR LEGAL COST ESTIMATES FROM
SCANDAL--WELLS FARGO CFO
ASKED IF THE BANK WILL BRING IN AN OUTSIDER, SLOAN SAYS BOARD IS
COMFORTABLE WITH MANAGEMENT TEAM
WELLS CFO SAYS BANK BELIEVES ENERGY LOSSES PEAKED IN 2Q
WELLS CFO SAYS CHANGES TO CCAR FRAMEWORK IN LINE WITH
EXPECTATIONS
SLOAN SAYS BANK 'NOT IN A POSITION' TO DISCUSS BOARD OF
DIRECTORS INVESTIGATION TODAY
WELLS FARGO WILL HOLD 'OFF CYCLE' INVESTOR DAY, SLOAN SAYS
(Reporting by Dan Freed)