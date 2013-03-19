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货币新闻 | 2013年 3月 20日 星期三 05:52 BJT

新西兰数据：第四季经常账赤字为32.6亿新西兰元，高于预估

路透惠灵顿3月20日 - 新西兰统计局周三公布，第四季实际经常帐赤字为32.6亿新西兰元，经季节调整后的经常帐赤字为26.6亿新西兰元。截至12月31日的年度经常帐赤字为105亿新西兰元，相当于国内生产总值(GDP)的5%。

路透调查的分析师预估为第四季赤字30亿新西兰元，预估年度数据为赤字103亿，相当于GDP的4.9%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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