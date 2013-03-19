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货币新闻 | 2013年 3月 20日 星期三 02:43 BJT

欧洲评等：惠誉确认欧盟的AAA长期发行人违约评级，展望为稳定

路透3月19日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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