加拿大央行：总裁波洛兹称认真考虑了上调通胀目标的可能性

路透温哥华11月1日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二称，央行认真考虑 了上调通胀目标，以便提供更大降息空间的可能性，但最终认为，非常规 措施给央行提供的行动空间比之前预想得大。 波洛兹在讲话中为央行维持2%通胀目标进行了辩护，他称，央行考虑 了上调通胀目标的可能性，因为许多经济体的利率处于或接近历史低位。 “我们的想法是，如果上调通胀目标，实际利率会普遍走高，所以在 实际利率触及区间低端前，我们未来会有更多降息的空间，”他在预先准 备好的讲话中称。 “但近期经验告诉我们，非常规举措给央行提供了比之前预期更大的 行动空间。” 波洛兹称，将货币政策与稳定金融系统的努力区分开来是合理的，因 政府政策更适合解决楼市炙热或家庭高债务高企等威胁。(完) (编译 刘静；审校 母红)