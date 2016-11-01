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债券 | 2016年 11月 2日 星期三 00:13 BJT

加拿大央行：总裁波洛兹称认真考虑了上调通胀目标的可能性

路透温哥华11月1日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二称，央行认真考虑
了上调通胀目标，以便提供更大降息空间的可能性，但最终认为，非常规
措施给央行提供的行动空间比之前预想得大。
    
    波洛兹在讲话中为央行维持2%通胀目标进行了辩护，他称，央行考虑
了上调通胀目标的可能性，因为许多经济体的利率处于或接近历史低位。
    
    “我们的想法是，如果上调通胀目标，实际利率会普遍走高，所以在
实际利率触及区间低端前，我们未来会有更多降息的空间，”他在预先准
备好的讲话中称。
    
    “但近期经验告诉我们，非常规举措给央行提供了比之前预期更大的
行动空间。”
    
    波洛兹称，将货币政策与稳定金融系统的努力区分开来是合理的，因
政府政策更适合解决楼市炙热或家庭高债务高企等威胁。(完)
  
 (编译 刘静；审校 母红)

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