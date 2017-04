COMPETITIVE MUNICIPAL SALE CALENDAR

*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Sep. 09] Aaa AAA 21.03 Lake Co Forest Pres Dt, IL, GO 10:45 AM *2.70 Kewaskum SD, WI 11:00 AM Aa2 *3.68 Menasha (Town), WI, GO 11:00 AM *1.13 Perham, MN, GO 11:00 AM 3.75 St Louis Co ISD #2142, MN 11:00 AM A *5.00 Wharton, TX, GO 11:00 AM A *3.64 Wharton, TX, GO 11:00 AM 23.00 Hauppauge UFSD, NY 10:30 AM 11.30 Farmington ISD #192, MN 12:00 PM 4.00 Grand Forks Pub SD #1, ND, GO 12:00 PM *1.27 Hoffman, MN, GO 12:00 PM *1.15 Independence, IA, GO 12:00 PM 25.00 Knoxville, TN, RE 11:15 AM *9.56 West Perry SD, PA, GO 11:15 AM Aa2 AA+ 25.00 Knoxville, TN, RE 11:45 AM Aa3 *10.00 Indianola Comm SD, IA, GO 01:00 PM *10.00 Haverford Twp, PA, GO 12:15 PM *1.68 Lakeside Wtr Cntr & Imp #2-D, TX 03:00 PM A- *6.53 Bacliff MUD, TX, GO 04:00 PM [Sep. 10] Aa3 AA 7.96 Olympia, WA, RE 11:30 AM MIG1 24.98 Topeka, KS 10:00 AM Aa3 9.76 Topeka, KS, GO 10:30 AM 8.00 Bensenville Vlg, IL, GO 10:45 AM Aa1 495.00 Arkansas, AR, GO 11:00 AM *3.00 Hays Co MUD #4, TX, GO 11:00 AM *2.89 Lakeside SD #9, AR, GO 11:00 AM Aa3 3.05 McCracken County, KY, GO 11:00 AM Aaa 5.90 NE Wisconsin Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM NR AAA 273.81 NYS Urban Dev Corp, NY, RE 10:00 AM Aa2 9.00 Bismarck, ND, GO 11:30 AM MIG1 10.00 Marion Co SD, FL 10:30 AM NR AAA 484.53 NYS Urban Dev Corp, NY, RE 10:30 AM Aa3 5.00 Topeka, KS, GO 11:30 AM 16.58 Sarasota County, FL, RE 10:45 AM 10.50 Bayport-Blue Pt UFSD, NY 11:00 AM *4.10 Bronxville UFSD, NY 11:00 AM *7.29 Central Square Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *3.00 Clinton, IN 11:00 AM Aa2 5.50 Essex County, NJ, GO 11:00 AM MIG1 70.58 Essex County, NJ 11:00 AM *9.60 Fair Lawn, NJ 11:00 AM *1.89 Fanwood Borough, NJ 11:00 AM 69.17 Greenville Co SD, SC 11:00 AM *1.52 Hendrick Hudson Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.50 Hendrick Hudson Ctrl SD, NY 11:00 AM Aaa AAA *8.10 Huntersville (Town), NC, GO 11:00 AM 43.95 Lawrence, KS, GO 12:00 PM A1 *6.00 Los Lunas SD #1, NM, GO 01:00 PM 12.68 Middletown Twp, NJ 11:00 AM Aa3 A+ 57.62 Miramar, FL, RE 11:00 AM *5.52 Neptune Twp, NJ 11:00 AM *4.59 Neptune Twp, NJ 11:00 AM 1.80 Payne Co ISD #16, OK, GO 12:00 PM *3.60 Phoenix Ctrl SD, NY 11:00 AM *2.50 Riverdale Borough, NJ 11:00 AM 2.00 Riverhead Ctrl SD, NY 11:00 AM 20.00 Riverhead Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa1 4.53 Lawrence, KS, GO 12:30 PM 10.80 Sea Isle City, NJ 11:30 AM *1.46 Clearbrook-Gonvick ISD #2311, MN 01:00 PM *9.50 Morehead St Univ, KY, RE 12:00 PM AA *5.00 Schertz, TX, GO 01:00 PM AA *1.75 Frankenmuth, MI, GO 01:30 PM [Sep. 11] AA+ *3.72 Agoura Hills Imp Auth, CA, RE 01:00 PM Aa1 AA 30.10 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 11.61 Kenosha County, WI, GO 11:00 AM *5.14 Newport Spec SD, AR, GO 11:00 AM A+ *10.00 Alcoa, TN, GO 10:15 AM A+ 2.00 Alcoa, TN, GO 10:45 AM *3.30 Bridgehampton UFSD, NY 11:00 AM *4.50 East Williston UFSD, NY 11:00 AM *6.50 Kittery (Town), ME 11:00 AM *3.50 Lewiston-Porter Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa2 *1.80 Marthas Vineyard Reg HS Dt, MA, GO 11:00 AM 16.00 Merrimack County, NH 11:00 AM MIG1 115.00 Palm Beach Co SD, FL 11:00 AM *4.23 Robins, IA, GO 12:00 PM 12.54 Waterford SD, MI 11:00 AM *4.00 Maplewood Twp, NJ 11:30 AM *3.00 Verandah MUD, TX, GO 12:30 PM *2.50 Watertown Fire Dt, NY, GO 11:30 AM [Sep. 12] Aa2 25.00 Weber SD BOE, UT, GO 11:30 AM 20.07 Dane County, WI, GO 11:00 AM 25.87 Dane County, WI, GO 11:00 AM A2 *9.50 Gadsden ISD #16, NM, GO 12:00 PM AAA 23.11 Highland Pk Twp HSD #113, IL, GO 11:00 AM 75.44 Miami-Dade County, FL, RE 10:00 AM *1.63 Spring Hill, KS, GO 11:00 AM A1 *3.00 Truth or Consequences, NM, GO 12:00 PM *4.27 Watson Chapel SD #24, AR, GO 11:00 AM Aa3 A+ 24.91 Miami-Dade County, FL, RE 10:30 AM Aa2 AA+ 131.53 Richmond, VA, GO 10:30 AM *3.05 Caledonia Vlg, WI, GO 12:00 PM *1.18 Caledonia Vlg, WI, GO 12:00 PM *5.60 Caledonia Vlg, WI, RE 12:00 PM A 27.80 Clarksville, IN, RE 11:00 AM *1.28 Defiance, OH 11:00 AM A+ *6.29 Dover (Town), NJ, GO 11:00 AM *2.22 Fair Haven Boro BOE, NJ 11:00 AM *5.37 Fulton CSD, NY, GO 11:00 AM Aa2 7.12 Greene County, OH, GO 11:00 AM 4.15 Kentucky Assn of Cos Fin Corp, KY 11:00 AM Aa1 *9.50 Medfield (Town), MA, GO 11:00 AM 52.22 Middletown CSD, NY 11:00 AM *3.25 Millstone Twp, NJ 11:00 AM AA- *3.39 North Arlington Boro BOE, NJ, GO 11:00 AM *1.24 Port Republic, NJ 11:00 AM Aa2 AA+ 11.33 Richmond, VA, GO 11:00 AM 9.26 Berlin (Town), CT 11:30 AM *4.94 Hopewell Borough, NJ 11:30 AM *1.39 Galesburg, IL, GO 10:45 AM *1.52 Farmington, MN, GO 11:00 AM *4.59 Lake Hallie Vlg, WI, GO 11:00 AM *9.83 Elmhurst, IL, GO 11:15 AM Aa2 61.50 Bismarck Pub SD #1, ND, GO 11:30 AM *3.49 Hudson, WI, GO 12:00 PM *2.93 Hudson, WI, GO 12:00 PM *9.84 Lake Forest, IL, GO 12:00 PM *2.90 Mosquero Muni SD #5, NM, GO 01:00 PM 3.26 Minnestrista, MN, GO 01:00 PM *9.60 Prosper ISD, TX, GO 02:00 PM [Sep. 17] *3.00 Denton Co Fresh Wtr Supp Dt #8, TX 10:00 AM 10.60 Harris Co MUD #55, TX, GO 11:00 AM 57.27 Madison, WI, GO 11:00 AM 4.29 Madison, WI, GO 11:00 AM *3.90 Bel Aire, KS, GO 11:30 AM *8.54 Edina, MN, GO 12:00 PM *1.13 Edina, MN, GO 12:00 PM *1.50 Garrett Pub Lib, IN, GO 11:00 AM *2.58 Medford, WI, GO 12:00 PM *1.43 Plymouth Comm Sch Corp, IN, GO 11:00 AM 21.00 South Country Ctrl SD, NY 11:00 AM *5.49 Yarmouth (Town), ME, GO 11:00 AM [Sep. 18] 12.60 Fort Bend Co MUD #151, TX, GO 12:00 PM BBB- *1.78 Harris Co MUD #390, TX, GO 12:00 PM *1.28 Harris Co MUD #411, TX, GO 01:00 PM [Sep. 19] *5.39 La Crosse County, WI, GO 11:00 AM *1.48 Newport, MN, GO 11:00 AM *3.80 Massapequa Pk Vlg, NY, GO 11:00 AM BBB- 5.65 Montgomery Co MUD #113, TX, GO 12:00 PM [Sep. 23] *2.22 Moorhead, MN, GO 11:00 AM [Sep. 24] 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 10:30 AM [Sep. 25] 16.83 Marysville, WA, GO 02:00 PM [Sep. 26] 43.57 Johnson County, KS, GO 10:30 AM