BRIEF-Nexen's Long Lake site believed unaffected by fire- official

May 7 * ALBERTA PREMIER SAYS GOV'T AIMS TO MOVE
SOUTH ALL EVACUEES STUCK NORTH OF WILDFIRE-DAMAGED CITY BY END
SATURDAY
* ALBERTA'S NOTLEY SAYS 156,000 HECTARE CANADA WILDFIRE MAY
DOUBLE IN SIZE AND ENTER NEIGHBORING PROVINCE
* ABORIGINAL COMMUNITY NORTH OF MASSIVE CANADA WILDFIRE UNDER
VOLUNTARY EVACUATION ORDER- PROVINCE PREMIER
* ALBERTA GOV'T SAYS FIRE EXPECTED TO BURN TO EDGE OF SUNCOR
SITE, BUT SITE LIKELY RESILIENT TO FIRE
* NEXEN'S LONG LAKE SITE UNDER SMOKE FROM WILDFIRE, BUT BELIEVED
UNAFFECTED - PROVINCE OFFICIAL
* NEXEN'S LONG LAKE SITE UNDER SMOKE FROM WILDFIRE, BUT BELIEVED
UNAFFECTED - PROVINCE OFFICIAL