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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 22:22 BJT

表格：美国6月消费者信心指数为81.4，预估为75.4--经济咨商会

路透6月25日 - 美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心指数下跌至81.4，5月被上修至74.3，前值为76.2。美国6月消费者信心指数为2008年1月来最高。 此前路透访问的分析师预估中值显示，6月消费者信心指数料为75.4。 以下为具体数据:

6月 5月 5月初值 4月 整体指数 81.4 74.3 76.2 69.0 现况指数 69.2 64.8 66.7 61.0 预期指数 89.5 80.6 82.4 74.3(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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