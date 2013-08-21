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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 22:07 BJT

表格：美国7月成屋销售增长6.5%，年率为539万户--NAR

路透8月21日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋销售增长6.5%，年率为539万户，为2009年11月来最高，预估为515万户。6月为506万户，前值为508万。 经季节调整后的7月成屋销售数据如下:

7月 　6月 6月初值 5月 2012年7月 销售量年率(百万户) 5.39 5.06 5.08 5.14 4.60

7月 　6月 6初值 2013年7月/2012年7月 变动率(%) 6.5 -1.6 -1.2 17.2

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