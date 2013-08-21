表格：美国7月成屋销售增长6.5%，年率为539万户--NAR

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透8月21日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国7月成屋销售增长6.5%，年率为539万户，为2009年11月来最高，预估为515万户。6月为506万户，前值为508万。 经季节调整后的7月成屋销售数据如下:
7月 6月 6月初值 5月 2012年7月 销售量年率(百万户) 5.39 5.06 5.08 5.14 4.60
7月 6月 6初值 2013年7月/2012年7月 变动率(%) 6.5 -1.6 -1.2 17.2
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。