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亚洲 | 2013年 3月 10日 星期日 09:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月8日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           49.69     +0.88     +1.80   1892610
 搜狐                           44.86     +0.40     +0.90    672211
 网易                           54.23     +0.39     +0.72    531351
 百度                           89.22     -1.20     -1.33   3252795
 亚信科技                       11.46     +0.22     +1.96    143103
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.91     -0.14     -0.78   1602912
 联电                            1.84     -0.02     -1.08    309479
 日月光                          4.30     +0.07     +1.65     75868
 硅品精密                        5.66     +0.14     +2.54    823339
 和信超媒体                      1.18     +0.02     +1.72     32396
 友达                            4.40     +0.02     +0.46    172486
 中华电信                       31.05     +0.08     +0.26     13791
 台湾国际航电                   35.61     +0.59     +1.68    782310
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       54.65     +0.74     +1.37    150619
 中国联通                       14.53     +0.27     +1.89    224832
 中国电信                       53.34     +0.48     +0.91     11600
 中芯国际                        2.91     -0.05     -1.69     22061
 电讯盈科                        4.69     +0.02     +0.43      1772
 (完)
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