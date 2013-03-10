重要历程: 30年来中国政府机构改革之路

路透北京3月10日 - 中国新一届政府推进的机构改革方案终于水落石出，国务院正部级机构减少四个，其中组成部门减少两个，副部级机构增减相抵数量不变。改革后，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门为25个。

国务院表示，这次改革，旨在更广范围、更深层次上加快国务院机构职能转变，重在向市场、社会放权，减少对微观事务的干预，同时改善和加强宏观管理，严格事后监管。

改革开放以来，中国根据各个时期改革发展的要求，逐步推进政府职能转变和机构改革，为逐步实行大部门体制提供了经验。此前分别在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年和2008年进行了六次规模较大的政府机构改革。以下为改革开放以来中国政府机构改革主要事件：

--2013年3月的改革重点是，围绕转变职能和理顺职责关系，稳步推进大部门制改革，实行铁路政企分开，整合加强卫生和计划生育、食品药品、新闻出版和广播电影电视、海洋、能源管理机构。

--2008年3月国务院机构改革方案公布，整合组建工业和信息化部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部为标志，拉开了新的历史阶段中国政府大部门体制改革的帷幕。改革后，国务院组成部门变为27个。

--2003年的改革，主要是进一步转变政府职能，调整机构设置，完善与市场经济相适应的政府管理体制。改革后，国务院组成部门由29个调整为28个，国资委、商务部均是在这一次机构改革中诞生的。

--1998年的改革，精简了九个专业经济管理部门，国务院工作部门减少到52个，人员编制减少47.5%。 改革后，国务院组成部门由原有的40个减少到29个。

--1993年的改革，国务院工作部门从86个减少到59个，人员编制减少20%。

--1988年的改革，按照职能转变的要求，国务院工作部门由72个减少到68个，人员编制精简20%。

--1982年的改革，主要是精简机构人员，国务院工作部门由100个(含部、委、局、办)精简到61个，人员编制缩减约25%。