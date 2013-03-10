全球汇市：3月5日止当周投机客所持美元多仓升至逾七个月高位--CFTC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约3月8日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客的美元多仓升至逾七个月高位。
3月5日止当周，投机客持有235.7亿美元的美元净多头仓位，为7月17日来最高。前一周为143.9亿美元。
美元人气改善，投机客增持多数其它主要货币空仓，比如日圆、欧元、英镑、瑞郎和加元。投机客最新一周亦大幅削减澳元多仓。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月5日当周 2月26日当周
多头仓位 50,958 51,998
空头仓位 124,309 117,342
净仓位 -73,351 -65,344
欧元(125,000欧元为1口)
3月5日当周 2月26日当周
多头仓位 63,355 74,832
空头仓位 89,471 84,226
净仓位 -26,116 -9,394
英镑(62,500英镑为1口)
3月5日当周 2月26日当周
多头仓位 36,021 31,126
空头仓位 79,870 67,256
净仓位 -43,849 -36,130
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月5日当周 2月26日当周
多头仓位 7,092 8,165
空头仓位 18,542 16,356
净仓位 -11,450 -8,191
加元(100,000加元为1口)
3月5日当周 2月26日当周
多头仓位 39,564 42,171
空头仓位 86,227 63,604
净仓位 -46,663 -21,433
澳元(100,000澳元为1口)
3月5日当周 2月26日当周
多头仓位 61,315 79,140
空头仓位 54,166 53,445
净仓位 7,149 25,695
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
3月5日当周 2月26日当周
多头仓位 23,812 23,570
空头仓位 4,768 3,273
净仓位 19,044 20,297
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。