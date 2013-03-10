全球汇市：3月5日止当周投机客所持美元多仓升至逾七个月高位--CFTC

路透纽约3月8日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客的美元多仓升至逾七个月高位。

3月5日止当周，投机客持有235.7亿美元的美元净多头仓位，为7月17日来最高。前一周为143.9亿美元。

美元人气改善，投机客增持多数其它主要货币空仓，比如日圆、欧元、英镑、瑞郎和加元。投机客最新一周亦大幅削减澳元多仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月5日当周 2月26日当周

多头仓位 50,958 51,998

空头仓位 124,309 117,342

净仓位 -73,351 -65,344

欧元(125,000欧元为1口)

3月5日当周 2月26日当周

多头仓位 63,355 74,832

空头仓位 89,471 84,226

净仓位 -26,116 -9,394

英镑(62,500英镑为1口)

3月5日当周 2月26日当周

多头仓位 36,021 31,126

空头仓位 79,870 67,256

净仓位 -43,849 -36,130

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月5日当周 2月26日当周

多头仓位 7,092 8,165

空头仓位 18,542 16,356

净仓位 -11,450 -8,191

加元(100,000加元为1口)

3月5日当周 2月26日当周

多头仓位 39,564 42,171

空头仓位 86,227 63,604

净仓位 -46,663 -21,433

澳元(100,000澳元为1口)

3月5日当周 2月26日当周

多头仓位 61,315 79,140

空头仓位 54,166 53,445

净仓位 7,149 25,695

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月5日当周 2月26日当周

多头仓位 23,812 23,570

空头仓位 4,768 3,273

净仓位 19,044 20,297

(完)

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