《美国FED焦点》交易商预计2015年初加息，QE3料暂维持

* 利率期货交易商预计美联储首次升息在2015年1月

* 美联储在削减购债计划前想要看到就业持续增加

* 购债计划结束后，美联储料还将维持一到两年的低利率

* 华尔街预计购债计划将至少持续到2013年底

路透旧金山3月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将忽略周五公布的美国非农就业岗位意外大增，而是寻求连续数月的强劲就业数据，然后才会削减购债计划。而在削减购债计划后，可能还得等上至少一年的时间，才会上调利率。

“就业市场体质的意外改善，并不一定意味着美联储将开始很快退出资产购买计划，”Markit首席市场分析师Chris Williamson说。“需要看到一系列的强劲就业增长，而不是像2月这样的意外数据，才会导致失业率大幅度的进一步下降。”

美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加23.6万个，高于市场预估的增加16万个。

2月失业率亦降至7.7%，为2008年12月来最低。

非农报告公布后，短期利率期货显示，交易商愈发预期美联储将在2014年12月首次加息，2015年1月加息的几率要高于50%。

贝南克领导下的美联储已在四年多的时间内将短期利率维持在接近零的水准，并承诺会一直维持此水准直到失业率至少回落到6.5%，前提是通胀仍然可控。

RBC Capital Markets的Tom Porcelli预计，如果就业岗位增速维持当前步伐，那么失业率将在2014年4月降到6.5%。

他说，“贝南克和(美联储副主席)叶伦均曾澄清，6.5%的失业率水准并非一个触发点，但如果我们持续看到这样的就业报告，那么美联储保持超宽松政策立场就会变得更加困难。”

“这或许不是美联储想要寻找的就业市场前景的持续改善，但事情正朝着正确的方向发展，”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth说。

不过美联储官员曾重申，他们在判断资产购买计划是否还适用时，不单单看失业率。

路透调查显示，华尔街预计美联储购债计划将维持到今年底。

**需要创造更多就业**

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯是美联储宽松货币政策的主要设计者。他指出，就业岗位需要连续六个月每月增长20万个以上，以及国内生产总值(GDP)增速位于趋势上方，然后才会支持结束购债计划，或量化宽松(QE)。

“要说这(非农报告)意味着QE结束还为时过早，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner说。不过他表示，这可能会提升对于美联储将提早削减购债计划的预期。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德曾建议，失业率每下降0.1个百分点，就削减150亿美元的购债规模。但布拉德的建议在美联储并未获得多少响应，因为美联储在判断购债计划持续时间时，更多依赖于对就业市场的定性评估。

许多其他的美联储官员曾表示，他们认为有必要将购债计划维持到2013年中后期。

美联储下次政策会议将于3月19-20日召开。

非农就业报告公布后，短期利率期货下滑，因交易商提高了美联储将于2014年12月首度加息的预期，几率高达49%。报告公布前该几率为42%。

交易日中段时，上述几率为45%。

基于芝加哥期货交易所(CBOT)合约，交易商还认为2015年1月加息的几率为54%。

报告公布后，指标10年美国公债价格亦大幅下跌，收益率则升至2.08%左右，为去年4月以来最高。

但周五公布的数据并非普遍强劲。失业平均持续的时间延长至了36.9周，且放弃找工作的人数增加。这可能会令市场对于就业市场已大幅好转的乐观情绪降温。

此外，政府支出的普遍削减以及旨在抑制债务增长的其它财政措施，亦可能损及就业增长。

“这不是能够改变预期的事情，尤其是美联储的预期，”野村证券资深美国分析师Ellen Zentner谈到最新就业数据时说。(完) (编译 侯向明; 审校 张荻)