中国证券：境内港澳台居民4月起可开设A股帐户投资大陆证券市场

路透北京3月10日 - 中国证券登记结算有限责任公司周六发布新版证券帐户管理指南，境内香港、澳门和台湾居民，4月1日起可以凭有效证件，开设A股帐户，从而合法投资大陆证券市场。

上述规则指出，4月1日起，放开在境内工作生活的港澳台居民开立A股证券账户的限制。港澳台居民A 股证券账户投资范围等相关业务的处理，比照境内个人投资者A股证券账户处理。

港澳台居民开立A股证券账户的证明文件为港澳居民来往内地通行证和台湾居民来往大陆通行证，港澳台居民身份证以及公安机关出具的临时住宿登记证明表。其中，港澳台居民身份证和公安机关出具的临时住宿登记证明表信息均不录入实时开户系统。

近年来在境内工作和生活的港、澳、台居民日益增多。此前国内媒体曾引述2010年第六次人口普查数据称，在境内居住的港、澳、台居民大约有45万人，不少境内港、澳、台居民有合法人民币收入，有参与证券投资的愿望，为其直接开立A股账户创造条件。