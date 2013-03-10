重温稿-中国证券：证监会鼓励拟上市公司先挂牌场外市场后申请IPO

路透北京3月10日 - 中国证监会投资者保护局近日表示，证监会将按照“积极疏导、自愿选择”的原则，鼓励企业申报公开发行(IPO)前先在场外市场挂牌交易，改变企业全部向主板、创业板申报的格局。

证监会网站刊登的投资者保护局针对市场热点问题的回应中称，证监会将坚持远近结合、统筹兼顾，不断推动多层次资本市场体系建设。未来将适当放宽对企业申报前融资和在审企业私募股权融资的限制，明确在审企业可以发行公司债，多渠道化解当前融资困局。

同时，将放宽内地企业到境外市场发行上市条件，充分利用境内外“两种资源和两个市场”，更好地满足实体经济的需求。

投资者保护局还指出，对企业的IPO申请，证监会坚持按照《证券法》规定的核准制要求，进行严格审核。证监会不对发行人的投资价值进行判断，也不为发行人的未来盈利提供保证，而是以信息披露为中心，按照法定的程序和条件对发行人和中介机构提供的申请文件进行合规性审核，并依法坚决打击虚假信息披露和财务造假等行为，落实发行人的信息披露第一责任，督促中介机构认真尽职核查，维护市场公开、公平、公正。