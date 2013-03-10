中国政治：过去五年查处县处级以上干部职务犯罪1.3万人--最高检

路透北京3月10日 - 中国最高人民检察院在十二届全国人大第一次会议上所作工作报告显示，检察机关过去五年来严肃查办贪污贿赂等职务犯罪，共立案侦查各类职务犯罪案件16.58万件21.86万人，其中县处级以上国家工作人员1.32万人(含厅局级950人，省部级以上30人)。

报告指出，五年来加大惩治行贿犯罪力度，对1.9万名行贿人依法追究刑事责任。会同有关部门追缴赃款赃物计553亿元人民币，抓获在逃职务犯罪嫌疑人6,220人。

数据显示，五年来立案侦查的职务犯罪嫌疑人数每年逐年提高，2012年达到4.73万人。从职务犯罪案件涉嫌罪名来看，贿赂罪和贪污罪的占比列第一和第二位，分别占34.7%和32.2%；玩忽职守罪和挪用公款罪的占比均在10%左右。

最高检报告指出，今年将积极推进反腐倡廉建设，坚持有案必查，有腐必惩。在坚决查办大案要案的同时，围绕人民群众关注的突出问题，集中开展查办和预防发生在群众身边，损害群众利益职务犯罪专项工作。

同时审议的最高人民法院工作报告称，过去五年审结贪污贿赂，渎职犯罪案件13.8万件，判处罪犯14.3万人；同时，审结生产销售问题奶粉、瘦肉精、地沟油等有毒有害食品以及生产销售伪劣产品，不符合安全标准产品等犯罪案件1.4万件，判处罪犯2万余人。

最高法院报告亦指出,“（今年将）依法严惩贪污、贿赂、渎职犯罪，推动反腐败斗争深入开展。”（完）