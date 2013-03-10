新闻稿：中国2月M2增速15.2%，新增人民币贷款6,200亿元--央行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月10日 - (以下为中国人民银行周日公布的2013年2月金融统计数据报告全文)
一、月末广义货币增长15.2%，狭义货币增长9.5%
2月末，广义货币(M2)余额99.86万亿元,同比增长15.2%，比上月末低0.7个百分点，比上年同期高2.2个百分点；狭义货币(M1)余额29.61万亿元,同比增长9.5%，比上月末低5.8个百分点，比上年同期高5.2个百分点；流通中货币(M0)余额6.03万亿元,同比增长17.2%。当月净回笼现金2136亿元。
二、当月人民币贷款增加6,200亿元，外币贷款增加183亿美元
2月末，本外币贷款余额69.28万亿元，同比增长16.1%。人民币贷款余额64.70万亿元，同比增长15.0%，分别比上月末和上年同期低0.4个和0.2个百分点。当月人民币贷款增加6,200亿元，同比少增907亿元。分部门看，住户贷款增加1,213亿元，其中，短期贷款减少170亿元，中长期贷款增加1,383亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4,994亿元，其中，短期贷款增加1,814亿元，中长期贷款增加2,826亿元，票据融资增加181亿元。2月末外币贷款余额7,303亿美元，同比增长34.1%，当月外币贷款增加183亿美元。1-2月人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增2,433亿元。
三、当月人民币存款增加7,737亿元，外币存款增加76亿美元
2月末，本外币存款余额96.33万亿元，同比增长15.1%。人民币存款余额93.71万亿元，同比增长14.6%，比上月末低1.4个百分点，比上年同期高2.0个百分点。当月人民币存款增加7,737亿元，同比少增8,276亿元。其中，住户存款增加1.77万亿元，非金融企业存款减少9,391亿元，财政性存款增加245亿元。2月末外币存款余额4,179亿美元，同比增长31.9%，当月外币存款增加76亿美元。1-2月人民币存款增加1.89万亿元，同比多增1.08万亿元。
四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.77%，质押式债券回购月加权平均利率2.89%
2月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交18.15万亿元，日均成交1.07万亿元，日均成交同比增长21.9%。
2月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.77%，比上月高0.50个百分点，比上年同期低0.61个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.89%,比上月高0.64个百分点，比上年同期低0.69个百分点。
2013年2月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1871亿元、784亿元、8亿元、155亿元。(完) (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。