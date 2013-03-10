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亚洲 | 2013年 3月 10日 星期日 15:41 BJT

新闻稿：中国2月社会融资规模为1.07万亿,比上年同期多228亿

路透北京3月10日 - 中国央行周日公布2013年2月社会融资规模数据，2月社会融资规模为1.07万亿元，比上年同期多228亿元。

以下为内容全文:

初步统计，2013年1-2月社会融资规模为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元。2月份社会融资规模为1.07万亿元，比上年同期多228亿元。

其中，当月人民币贷款增加6,200亿元，同比少增907亿元；外币贷款折合人民币增加1,149亿元，同比多增623亿元；委托贷款增加1,426亿元，同比多增1,032亿元；信托贷款增加1,816亿元，同比多增1,294亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1,838亿元，同比多减1,554亿元；企业债券净融资1,427亿元，同比少117亿元；非金融企业境内股票融资165亿元，同比少64亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。（完） (整理 林琦; 审校 张喜良)
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