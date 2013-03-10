新闻稿：中国2月社会融资规模为1.07万亿,比上年同期多228亿

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月10日 - 中国央行周日公布2013年2月社会融资规模数据，2月社会融资规模为1.07万亿元，比上年同期多228亿元。
以下为内容全文:
初步统计，2013年1-2月社会融资规模为3.61万亿元，比上年同期多1.59万亿元。2月份社会融资规模为1.07万亿元，比上年同期多228亿元。
其中，当月人民币贷款增加6,200亿元，同比少增907亿元；外币贷款折合人民币增加1,149亿元，同比多增623亿元；委托贷款增加1,426亿元，同比多增1,032亿元；信托贷款增加1,816亿元，同比多增1,294亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1,838亿元，同比多减1,554亿元；企业债券净融资1,427亿元，同比少117亿元；非金融企业境内股票融资165亿元，同比少64亿元。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数，同比增减数额均用可比口径数据计算得到。（完） (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。