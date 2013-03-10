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市场报道 | 2013年 3月 10日 星期日 16:01 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月5日持仓报告(表)

路透3月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月5日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(593,117)

194,052 70,894 88,781 252,773 371,322 535,606 530,997 57,511 62,120

较2月26日变动(未平仓合约：减少4,949口)

-266 4,831 -1,734 -4,042 -3,557 -6,042 -460 1,093 -4,489

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.7 12.0 15.0 42.6 62.6 90.3 89.5 9.7 10.5

各类交易商数量(总计为449家)

161 116 162 108 132 356 346 (完)

(整理 侯向明; 审校 张荻)
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