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市场报道 | 2013年 3月 10日 星期日 16:00 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月5日持仓报告(表)

路透3月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,204,304口)

350,876 191,102 200,881 516,008 598,721 1067765 990,704 136,539 213,600

较2月26日变动(未平仓合约：减少38,241口)

16,242 -4,899 4,666 -43,515 -24,271 -22,607 -24,504 -15,634 -13,737

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.1 15.9 16.7 42.8 49.7 88.7 82.3 11.3 17.7

各类交易商数量(总计为704家)

193 144 194 211 301 506 555 (完)

(整理 侯向明; 审校 张荻)
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