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市场报道 | 2013年 3月 10日 星期日 15:56 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月5日持仓报告(表)

路透3月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月5日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(460,888口)

111,687 153,893 93,919 217,785 158,297 423,391 406,109 37,497 54,779

较2月26日变动(未平仓合约：增加8,597口)

4,379 2,818 6,803 -2,591 -684 8,591 8,937 6 -340

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.2 33.4 20.4 47.3 34.3 91.9 88.1 8.1 11.9

各类交易商数量(总计为399家)

113 139 114 102 107 290 300 (完)

(整理 侯向明; 审校 张荻)
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