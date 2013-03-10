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市场报道 | 2013年 3月 10日 星期日 15:54 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月5日持仓报告(表)

路透3月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年3月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,710,526口)

380,407 144,667 636,249 610,227 840,541 1626883 1621457 83,643 89,069

较2月26日变动(未平仓合约：增加56,437口)

5,598 5,956 21,121 24,934 6,968 51,653 34,045 4,784 22,392

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.2 8.5 37.2 35.7 49.1 95.1 94.8 4.9 5.2

各类交易商数量(总计为338家)

118 90 163 82 101 290 290 (完)

(整理 侯向明; 审校 张荻)
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