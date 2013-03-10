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市场报道 | 2013年 3月 10日 星期日 15:58 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月5日持仓报告(表)

路透3月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年3月5日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(196,405口)

93,474 15,285 9,792 68,772 163,098 172,038 188,175 24,367 8,230

较2月26日变动(未平仓合约：增加11,250口)

5,016 -1,511 2,022 1,422 12,065 8,460 12,576 2,790 -1,326

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.6 7.8 5.0 35.0 83.0 87.6 95.8 12.4 4.2

各类交易商数量(总计为283家)

161 44 48 43 60 223 135 (完)

(整理 侯向明; 审校 张荻)
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