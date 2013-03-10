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市场报道 | 2013年 3月 10日 星期日 16:03 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月5日持仓报告(表)

路透3月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年3月5日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,485口)

49,328 54,915 15,929 78,416 70,708 143,673 141,552 15,812 17,933

较2月26日变动(未平仓合约：减少1,695口)

2,537 7,396 -1,098 795 -8,878 2,234 -2,580 -3,929 885

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.9 34.4 10.0 49.2 44.3 90.1 88.8 9.9 11.2

各类交易商数量(总计为242家)

79 98 45 46 45 151 167 (完) (整理 侯向明; 审校 张荻)
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