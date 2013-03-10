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市场报道 | 2013年 3月 10日 星期日 17:00 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月5日持仓报告(表)

路透3月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年3月5日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(434,586口)

195,248 87,661 31,003 150,453 284,251 376,704 402,915 57,882 31,671

较2月26日变动(未平仓合约：增加728口)

-6,708 2,304 5,736 -692 -4,514 -1,664 3,526 2,392 -2,798

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.9 20.2 7.1 34.6 65.4 86.7 92.7 13.3 7.3

各类交易商数量(总计为352家)

178 93 71 64 48 270 190 (完)

(整理 侯向明; 审校 张荻)
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